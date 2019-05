India: in corso la settima e ultima fase delle elezioni della Camera del popolo (10)

- Il Congresso si è impegnato a rinunciare al rimborso dei prestiti contratti dagli agricoltori con le banche pubbliche, come è già avvenuto in tre Stati in cui governa (Chhattisgarh, Madhya Pradesh e Rajasthan), in aggiunta all’impegno di estendere a 150 giorni il sostegno previsto dal Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (Mgnrega), la legge sul diritto al lavoro e alla sicurezza sociale, che attualmente punta ad assicurare almeno cento giorni di impiego salariale per anno finanziario a ogni famiglia i cui membri adulti si offrano volontari per svolgere lavori manuali non qualificati. La sua promessa più grande, però, è il reddito minimo garantito o Nyay, acronimo del nome dell’iniziativa (Nyuntam Aay Yojana), ma anche parola che in hindi significa “giustizia”: la platea di riferimento è composta da 50 milioni di famiglie che costituiscono il venti per cento più povero della popolazione e ciascuna riceverebbe un trasferimento di denaro di 72 mila rupie all’anno (circa 928 euro), possibilmente sul conto corrente di una donna. (Inn)