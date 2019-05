Kosovo: oggi elezioni amministrative in quattro comuni a maggioranza serba (2)

- Tre sono i partiti che corrono in questa competizione elettorale: Il Partito democratico del Kosovo, il Movimento Vetevendosje e la Lista serba. Al momento gli osservatori internazionali non hanno riscontrato nessuna irregolarità nel processo elettorale. La Commissione elettorale centrale kosovara ha acconsentito nelle scorse settimane la partecipazione della Lista serba alle elezioni amministrative nei quattro comuni del Kosovo settentrionale. La decisione è stata presa sulla base del rapporto del Consiglio per il reclami della Commissione, secondo cui il partito della minoranza serba in Kosovo ha adempiuto a tutti i criteri per correre alle elezioni di questa domenica. (segue) (Kop)