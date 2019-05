Kosovo: oggi elezioni amministrative in quattro comuni a maggioranza serba (3)

- Il presidente della Commissione elettorale Valdete Daka ha sottolineato che le decisioni del Consiglio per i reclami sono vincolanti. La decisione è stata invece criticata dal Movimento Vetevendosje, il cui rappresentante Adnan Rrustemi ha parlato di "pericoloso precedente". Anche il presidente serbo Aleksandar Vucic aveva commentato nei giorni scorsi quella che era stata l'esclusione della Lista serba alle prossime amministrative in Kosovo dicendosi "sconvolto per la maleducazione" delle autorità di Pristina. La Commissione elettorale centrale del Kosovo non era infatti riuscita a concludere la certificazione di tutti i partiti politici in vista delle elezioni amministrative straordinarie in quattro comuni del nord del paese. (segue) (Kop)