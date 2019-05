Kosovo: oggi elezioni amministrative in quattro comuni a maggioranza serba (4)

- I rappresentanti del Movimento Vetevendosje aveva fatto sapere che non avrebbero approvato la partecipazione alle elezioni della Lista serba, partito della minoranza serba in Kosovo, nel caso in cui lo schieramento non rispettasse le condizioni richieste, in particolare riguardo una "presa di distanza" dalla lettera di dimissioni dei quattro precedenti sindaci dei comuni del nord. Nella Commissione elettorale centrale sono necessari due terzi dei voti per convalidare la partecipazione della Lista serba alle elezioni. (segue) (Kop)