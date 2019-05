Kosovo: oggi elezioni amministrative in quattro comuni a maggioranza serba (5)

- Le elezioni odierne avvengono dopo che nei mesi scorsi i quattro sindaci dei comuni a maggioranza serba del Kosovo del nord si sono dimessi in seguito alla decisione del governo di Pristina di imporre dazi del 100 per cento sull'importazione di prodotti dalla Serbia e dalla Bosnia. Con la decisione di far svolgere elezioni anticipate nei quattro comuni del nord del paese, il presidente kosovaro Thaci ha di fatto certificato come "irreversibili" le dimissioni annunciate lo scorso novembre dai sindaci delle municipalità serbe. (Kop)