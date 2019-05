Usa: Huawei su lista nera, non potrà acquistare componenti elettronici

- L’amministrazione del presidente Trump ha ufficialmente aggiunto il nome di Huawei e di 67 controllate in tutto il mondo alla sua lista nera commerciale, contemplante una serie di restrizioni che renderanno quasi impossibile all’azienda la conduzione di affari negli Usa. Il segretario del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato che a partire da oggi, 17 maggio, scatterà nel paese il bando alla vendita di componenti elettronii al colosso cinese dei sistemi per le telecomunicazioni Huawei. Membri del Congresso federale e dell’amministrazione presidenziale Usa hanno dichiarato che la decisione porrà in difficoltà l’azienda a livello globale, data la dipendenza di molti suoi apparecchi elettronici dalle componenti acquistati negli Usa. Il segretario del Commercio Usa, Wilbur Ross, ha dichiarato ieri che la decisione segue l’ordinanza firmata il giorno prima dal presidente Trump, e punta a “prevenire l’impiego di tecnologia statunitense da parte di entità straniere potenzialmente pericoloso per la sicurezza nazionale e gli interessi di politica estera degli Stati Uniti”.Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato il 15 maggio un ordine esecutivo teso a proibire alle compagnie statunitensi delle telecomunicazioni l'impiego di apparecchiature elettroniche prodotte da aziende che pongono un rischio potenziale per la sicurezza nazionale. Il provvedimento si tradurrà in un bando di fatto alle transazioni col colosso cinese dell'elettronica per le telecomunicazioni Huawei. L'ordine esecutivo, che non menziona espressamente alcun paese o azienda, è oggetto di considerazione da parte della Casa Bianca da almeno un anno, ma la sua firma è stata più volte rinviata. L'ordine fa appello all'International Emergency Economic Powers Act, una legge che conferisce al presidente l'autorità di regolare il commercio in risposta a emergenze nazionali o minacce alla sicurezza degli Stati Uniti. L'ordine darà mandato al dipartimento del Commercio Usa, in cooperazione con altre agenzie federali, di approntare un piano con i criteri concreti di attuazione dei divieti.L’azienda cinese ha replicato all’ordine esecutivo del presidente Trump con una nota, in cui si afferma che impedire all’azienda di fare affari negli Usa non renderà gli Stati Uniti più sicuri o più forti. I dirigenti di Huawei hanno negato che gli apparecchi prodotti dall’azienda costituiscano un rischio per la sicurezza nazionale degli Usa o di altri paesi in diverse occasioni, citando l'eccellente record di sicurezza informatica dell'azienda e la volontà di accettare supervisione e suggerimenti di clienti e governi stranieri. "Huawei è un leader senza precedenti nelle apparecchiature di telecomunicazione 5G ed è pronto e disposto a impegnarsi con il governo degli Stati Uniti e adottare misure efficaci per garantire la sicurezza del prodotto", si legge nella dichiarazione. Le nuove restrizioni costringeranno gli Stati Uniti a utilizzare solo attrezzature alternative inferiori e costose e, in ultima analisi, a danneggiare gli interessi dei consumatori statunitensi, ha aggiunto Huawei, secondo cui tali restrizioni violano i diritti dell’azienda e solleveranno altri gravi problemi legali.Alla fine del mese di gennaio il dipartimento di Giustizia Usa ha formalmente incriminato l'azienda cinese leader nel campo delle telecomunicazioni, Huawei, e il suo direttore finanziario, Meng Wanzhou: sull'azienda e sul suo dirigente pendono in tutto 13 capi d'imputazione, legati al presunto aggiramento delle sanzioni Usa all'Iran e al tentativo di sottrarre informazioni sensibili a una azienda statunitense, T-Mobile. La Cina ha risposto all'offensiva di Washington con cautela: Pechino ha definito "ingiusta" e "immorale" la campagna in atto ai danni di Huawei, ma ha evitato di menzionare rappresaglie ai danni degli Stati Uniti.Gli Stati Uniti hanno posto in stato d'accusa Huawei e il suo direttore finanziario, Meng Wanzhou, accusando la principale azienda tecnologica cinese di frode bancaria, violazione di sanzioni internazionali e del furto di segreti aziendali. Il procuratore generale Usa facente funzioni, Matthew Whitaker, e il segretario del Commercio Usa, Wilbur Ross, hanno illustrato le accuse a Huawei presso la sede del dipartimento di Giustizia, a Washington. L'azienda cinese avrebbe violato il regime sanzionatorio nei confronti dell'Iran, celando le transazioni con quel paese tramite una propria controllata, Skycom Tech.Secondo Whitaker, Huawei avrebbe celato alle autorità statunitensi la natura delle proprie relazioni con Tehran sin dal 2007: l'azienda avrebbe riferito alle banche Usa di aver ceduto i propri interessi in Skycom, quando in realtà "Huawei aveva venduto Skycom a sé stessa". Secondo il procuratore generale, le pratiche illegali di Huawei avrebbero visto coinvolti i vertici dell'azienda, incluso il direttore finanziario Meng, di cui Washington si prepara a chiedere l'estradizione al Canada. Huawei è anche accusata di aver tentato di sottrarre "Tappy", un robot per il collaudo degli smartphone sviluppato dall'azienda statunitense T-Mobile, tra il 2012 e il 2014. (Was)