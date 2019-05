Usa-Cina: Washington svela piano per ulteriore inasprimento dazi su merci cinesi

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha presentato nella serata di lunedì 13 maggio un piano per l’estensione di dazi del 25 per cento a 300 miliardi di dollari di merci d’importazione provenienti dalla Cina, e dunque alla quasi totalità dell’export della prima economia asiatica verso gli Usa. La presentazione del piano sancisce un ulteriore inasprimento del conflitto commerciale tra i due paesi, dopo l’innalzamento delle tariffe dal 10 al 25 per cento su 200 miliardi di dollari di merci cinesi, la scorsa settimana, cui Pechino ha reagito varando contro-dazi su 60 miliardi di dollari di merci statunitensi. Il piano del governo Usa prevede l’estensione dell’aliquota al 25 per cento a 3.805 categorie di merci cinesi, stando ai dettagli illustrati dall’Ufficio del rappresentante del Commercio Usa. La nota annuncia che l’amministrazione convocherà una audizione pubblica in merito al possibile innalzamento delle tariffe il prossimo 17 luglio. Quello del governo Usa appare un ulteriore tentativo di pressione su Pechino in vista dell’incontro tra i leader dei due paesi, che dovrebbe avvenire il mese prossimo a margine del G20 di Osaka, in Giappone.Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato ieri, 13 maggio, che prevede di incontrare il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin il mese prossimo, in occasione del vertice del G20 in Giappone. L'annuncio di Trump arriva durante un'escalation nella guerra commerciale con la Cina che ha agitato i mercati mondiali, con Washington e Pechino che hanno aumentato le tariffe sulle rispettive esportazioni. "Mi incontrerò direttamente con loro", ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale. Quello con Putin sarà il primo incontro del presidente Usa con l’omologo russo dopo la fine delle indagini del consigliere speciale, Robert Mueller, sull'ingerenza di Mosca nelle elezioni del 2016. Trump è stato ampiamente criticato dai membri del suo stesso partito nel suo ultimo incontro formale con Putin, avvenuto l'anno scorso, durante il quale il presidente ha contraddetto – salvo poi correggersi - i suoi funzionari di intelligence sostenendo che la Russia non avesse tentato di influenzare le elezioni del 2016. In seguito la Casa Bianca annullò l'incontro di Trump con Putin al G20 a Buenos Aires, anche se i due si incontrarono informalmente dopo una cena.La Cina ha deciso di aumentare le tariffe per 60 miliardi di dollari di beni degli Stati Uniti al 25, 20 e 10 per cento a partire dal primo giugno. Lo ha riferito ieri in una dichiarazione la Commissione delle tariffe doganali del Consiglio di Stato. Sabato scorso il presidente Usa Trump ha disposto l'aumento delle tariffe su tutti i restanti beni di importazione dalla Cina, valutati intorno ai 300 miliardi di dollari. "Il presidente ci ha anche ordinato di iniziare il processo di aumento delle tariffe su praticamente tutte le restanti importazioni dalla Cina, che sono valutate circa 300 miliardi di dollari", ha detto il Rappresentante del commercio Usa, Robert Lighthizer. Il capo della Casa Bianca ha anche suggerito che gli Stati Uniti riprenderanno ad aiutare gli agricoltori per le perdite subite dall'inizio di questa disputa commerciale, ribadendo che gli Stati Uniti sono pronti per una lotta prolungata. Il presidente Trump ha aggiunto che le nuove tariffe imposte dagli Stati Uniti del 25 per cento su 200 miliardi di dollari di beni cinesi di importazione rimarranno in vigore in attesa di futuri negoziati. Il capo della Casa Bianca ha definito i colloqui "candidi e costruttivi" e ha affermato che il suo rapporto con il presidente cinese Xi Jinping "rimane molto forte e che le conversazioni sul futuro continueranno".Trump, ha dichiarato il 12 maggio che la posizione del paese nel contesto dei negoziati con la Cina è “esattamente dove vogliamo”. Trump ha affermato che Pechino “ha rotto gli accordi” ed ha poi tentato di rinegoziare condizioni differenti. “Incasseremo decine di miliardi di dollari dalla Cina sotto forma di tariffe”, ha affermato il presidente Usa. “Gli acquirenti delle merci (cinesi) potranno sostituirle fabbricandole qui negli Usa – sarebbe l’ideale – oppure acquistarle da paesi su cui non gravano i dazi”, ha scritto il presidente sul proprio profilo Twitter. Il presidente ha anche voluto rassicurare gli agricoltori statunitensi, che temono di venire esclusi dal mercato cinese: “Spenderemo (eguagliando o superando) i soldi che la Cina potrebbe non spendere più con i nostri Grandi patrioti agricoltori, e che sono solo una piccola percentuale del totale delle tariffe che riceveremo (dalle merci cinesi), e distribuiremo il cibo alle persone affamate di tutto il mondo”, ha scritto Trump.L'aumento dei dazi Usa a carico di 200 miliardi di dollari di merci d'importazione cinesi è scattato alla mezzanotte di venerdì, 10 maggio, come anticipato nei giorni precedenti dal governo federale Usa. La prosecuzione dei colloqui commerciali di alto livello tra i due paesi, e l'annuncio da parte di Trump di una lettera inviatagli dall'omologo cinese Xi Jinping, non sono bastati a scongiurare l'inasprimento del conflitto commerciale tra le due maggiori economie del globo, e ad aumentare così i timori di ricadute negative sull'economia globale. Le tariffe, portate dal 10 al 25 per cento, si applicano a oltre 5.700 categorie di merci d'importazione cinesi, inclusi numerosi prodotti di consumo quali alimenti ed elettrodomestici. L'aumento dei dazi rischia di riflettersi in un aumento dell'inflazione negli Usa, e dunque in una flessione dei consumi. I dazi non si applicano alle merci inviate dalla Cina prima della giornata di oggi, sulle quali verrà praticata la precedente tariffa del 10 per cento.I negoziati intrapresi lo scorso dicembre da Cina e Stati Uniti, tesi a definire un accordo commerciale che consenta di superare la guerra dei dazi tra le due maggiori economie del pianeta, pare giunto ad una brusca battuta d'arresto, principalmente a causa dell'incapacità di giungere a una posizione comune riguardo i sussidi concessi dallo Stato cinese alle sue industrie strategiche. Secondo indiscrezioni diffuse dalla stampa statunitense nei giorni scorsi, a seguito dell'ultima sessione di consultazioni di alto livello a Pechino, "Usa e Cina hanno concordato oltre il 90 per cento dell'accordo commerciale", ma "alla fine non sono riusciti a colmare il divario in merito ai sussidi cinesi". Il rappresentante del Commercio Usa, Robert Lighthizer, aveva sollevato la questione una settimana prima che il presidente Donald Trump annunciasse, con il Tweet di domenica 5 maggio, l'aumento dal 10 al 25 per cento dei dazi su 200 miliardi di dollari di merci d'importazione cinesi.Nelle scorse settimane, il governo statunitense era parso convinto di aver raggiunto un'intesa per includere il tema dei sussidi di Stato cinesi nel testo dell'accordo negoziato con la Cina; Pechino, però, si sarebbe tirata indietro, sostenendo invece di voler affrontare la questione sul piano informale, senza assumere impegni scritti. "Abbiamo constatato una erosione degli impegni (assunti) dalla Cina", ha dichiarato Lighthizer lunedì 6 marzo, riferendosi alla settimana precedente. Sarebbe stato proprio il rappresentante del Commercio a persuadere Trump ad indurire la propria posizione nei confronti di Pechino, annunciando l'inasprimento delle tariffe a partire dal prossimo 10 maggio.Lighthizer ha accusato i funzionari cinesi di aver fatto marcia indietro nei colloqui commerciali tra Usa e Cina, che proprio questa settimana dovevano entrare in una fase cruciale al raggiungimento di un accordo. E' alla luce di questo passo indietro di Pechino, ha detto Lighthizer lunedì, 6 maggio, che Trump ha annunciato domenica l'inasprimento dei dazi sulle merci cinesi. "Nel corso dell'ultima settimana o giù di lì, abbiamo visto un'erosione negli impegni da parte della Cina, che a nostro giudizio costituisce un passo indietro rispetto agli impegni già accordati", ha detto Lighthizer nel corso di una conferenza stampa. Il funzionario ha precisato che i colloqui con le controparti cinesi proseguiranno, smentendo le indiscrezioni in merito a un possibile annullamento della sessione negoziale in programma questa settimana. Il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, ha confermato che nuove preoccupazioni sono emerse la scorsa settimana, durante la precedente sessione di consultazioni a Pechino. La situazione si sarebbe ulteriormente complicata durante il fine settimana scorso, con i colloqui che "sostanzialmente sono proceduti a ritroso", ha detto Mnuchin. (Was)