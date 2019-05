Amministrative Sicilia: Di Maio, M5s meraviglierà anche a Europee

- Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti da Caltanissetta, dopo essersi detto contento per il risultato raggiunto sia a Castelvetrano che nello stesso capoluogo nisseno, diventati entrambi "città Cinque stelle", ha sottolineato: "Il Movimento, come ha meravigliato qui, lo farà anche alle Europee. Ne sono sicuro. Adesso quindi andiamo avanti a testa bassa a lavorare per i prossimi dieci giorni. C'è tanto da fare e lo faremo con entusiasmo ancora più forte di prima grazie ai nuovi due sindaci che si aggiungono alla schiera di amministratori locali Cinque stelle". (Rin)