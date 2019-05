Argentina-Tunisia: ministro Esteri Faurie incontra omologo tunisino Jhinaoui, annunciati nuovi accordi

- Il ministro degli Esteri argentino, Jorge Faurie, ha in programma oggi un incontro con l'omologo tunisino, Khemaies Jhinaouisi. Al centro dei colloqui, segnala una nota ufficiale del governo argentino, "il rafforzamento delle relazioni bilaterali e la sottoscrizione di accordi". La visita di Jhinaoui a Buenos Aires, segue a quella di Faurie a Tunisi nell'aprile dello scorso anno. In quella occasione le riunioni di lavoro erano state centrate su progetti di cooperazione e intensificazione degli scambi commerciali soprattutto per quanto riguarda i settori agricolo e dell'allevamento, dell'energia, e della scienza e tecnologia. Al termine della visita a Tunisi il ministro argentino aveva sottolineato l'esistenza di "grandi opportunità per la cooperazione in materia di macchine agricola, borse di stoccaggio grani (silobags), prodotti lattei, olii, energie rinnovabili, logistica, medicinali, farmaceutica ed equipaggiamento elettrico". (Abu)