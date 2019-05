Speciale difesa: Azerbaigian, ministro Mammadyarov, sicurezza internazionale obiettivo fondamentale

- In un mondo in costante cambiamento, in cui si stanno rafforzando i conflitti e le minacce esterne come il terrorismo, il mantenimento della sicurezza internazionale è un obiettivo fondamentale che le organizzazioni regionali e multilaterali come il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite hanno il dovere di perseguire. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri azerbaigiano, Elmar Mammadyarov, nel quadro del quinto Forum globale sul dialogo interculturale attualmente in corso a Baku. “Il conflitto in corso nella regione del Nagorno-Karabakh resta le principali minacce alla stabilità e alla sicurezza del Caucaso meridionale. Nonostante le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l’Armenia sta continuando ad occupare i nostri territori, ma non ha ottenuto alcun risultato significativo: resta un paese con un tasso molto elevato di emigrazione, povertà e disoccupazione, con standard di vita a dir poco bassi”, ha dichiarato il capo della diplomazia, aggiungendo che “sono gli stessi cittadini armeni a non credere nel futuro del loro paese”. (Res)