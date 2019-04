Italia-Cina: ambasciatore Li a "Nova", trend positivo scambi per sviluppo partenariato strategico

- Il trend positivo degli scambi di alto livello tra Italia e Cina sarà di aiuto per approfondire ulteriormente la fiducia e la comprensione reciproca e per promuovere al meglio la costruzione congiunta dell'iniziativa cinese Belt and Road (Bri, Nuova via della seta) e per guidare il partenariato strategico globale bilaterale a un nuovo livello. Lo ha detto ad "Agenzia Nova" l'ambasciatore cinese a Roma Li Ruiyu, parlando della partecipazione del premier italiano Giuseppe Conte al Forum sulla Nuova via della seta per la cooperazione internazionale, che si è svolto a Pechino dal 25 al 27 aprile. "Abbiamo molto apprezzato la partecipazione del presidente Conte al Forum, si è trattata della sua prima visita da premier in Cina, a cui la parte cinese ha prestato grande attenzione. Il presidente Xi Jinping e il premier Li Keqiang hanno avuto incontri molto proficui con il premier italiano", ha aggiunto l'ambasciatore, che ha definito un grande successo il Forum di Pechino a cui hanno partecipato i capi di stato e di governo di 38 paesi, il segretario generale dell’Onu António Guterres e il presidente del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde e altri leader importanti si sono scambiati vedute sul tema “Costruire insieme il Belt and Road” e un futuro migliore.Li ha sottolineato l'importanza dell'adozione, dopo la tavola rotonda, di una dichiarazione congiunta, "che può essere considerata il risultato più importante del Forum e ha mostrato appieno l’intesa politica tra i leader volta a favorire promozione della costruzione congiunta del Belt and Road e a realizzare uno sviluppo di alta qualità". L'ambasciatore ha detto che durante il Forum si sono svolti 12 sessioni parallele su diversi temi e la prima edizione dell’assemblea generale delle imprese con la partecipazione di imprenditori da 150 paesi diversi e più di 90 organizzazioni internazionali, per un totale di circa 5 mila ospiti stranieri che hanno partecipato alle attività del Forum. "La Cina ha anche riassunto i principali risultati del forum come la sigla di numerosi accordi di cooperazione sia istituzionali che industriali", ha affermato Li.L'ambasciatore cinese ha poi ricordato l'importanza della storica visita in Italia del presidente Xi Jinping, dal 21 al 23 marzo, durante la quale la sigla del Memorandum è stata un punto focale. "Italia e Cina erano rispettivamente il punto di arrivo e di partenza della antica Via della Seta e i contatti e l’interscambio tra essi risalgono a più di due mila anni fa e si protraggono fino a oggi con l’ottimo momento della cooperazione commerciale bilaterale, che vanta ancora un ampio potenziale da esplorare. Credo che la cooperazione tra Cina e Italia sotto l’egida del Belt and Road sia, da un lato, un continuum della storia e dall’altro risponda alle esigenze di sviluppo attuali e che rappresenti la scelta giusta per rispondere agli interessi fondamentali dei popoli dei due paesi", ha detto Li, che si è detto convinto che attraverso la costruzione congiunta del Belt and Road, Italia e Cina svilupperanno ulteriormente i loro matching strategici, approfondiranno la cooperazione in ambiti come gli investimenti economico-commerciali, le infrastrutture portuali e la cooperazione nei mercati terzi. "Oltre a ciò, il Belt and Road rappresenterà una piattaforma di contatto importante per avvicinare i cuori dei cittadini dei due Paesi e per promuovere l’apprendimento reciproco e lo scambio di esperienze in tutti i settori, consolidando ulteriormente l’amicizia tradizionale sino-italiana", ha dichiarato ancora l'ambasciatore.Li ha infatti sottolineato i molteplici traguardi raggiunti da quando, sei anni fa, il presidente Xi Jinping ha proposto l’iniziativa Belt and Road. "Il principio d’oro del 'negoziato congiunto, costruzione congiunta e condivisione' alla base dell’iniziativa ha trovato ampia approvazione e il modello di cooperazione basato su 'sei corridoi, sei vie, tanti paesi e tanti porti' è quasi completamente formato, molti progetti di interconnessione sono stati realizzati portando con sé moltissime opportunità di sviluppo", ha affermato l'ambasciatore, che ha ribadito come alla fine del marzo di quest’anno, il governo cinese aveva siglato 173 documenti di cooperazione con 125 paesi e 29 organizzazioni internazionali. “Negli ultimi sei anni, l’interscambio tra la Cina e i paesi lungo le Vie della Seta ha raggiunto i 6 mila miliardi di dollari, mentre gli investimenti sono andati oltre 80 miliardi di dollari. La Cina ha costruito congiuntamente ai paesi aderenti all’iniziativa 82 parchi di cooperazione all’estero creando quasi 300 mila posti di lavoro per le popolazioni locali", ha aggiunto Li, secondo cui il grado di partecipazione dei cittadini comuni, il loro soddisfacimento e arricchimento sono in costante aumento. "In base alle ricerche della Banca Mondiale e degli altri organismi di ricerca internazionali, la cooperazione sotto l’egida del Belt and Road porterà a un abbattimento dei costi del commercio mondiale compreso tra il 1,1 e il 2,2 per cento e a un incremento dello 0,1 per cento della crescita mondiale per il 2019", ha detto Li.L'ambasciatore ha poi parlato degli obiettivi e delle misure che la Cina attuerà per promuovere l'iniziativa. "Grazie all’impegno di tutte le parti, la costruzione del Belt and Road sta andando verso una fase di sviluppo di alta qualità. Il presidente Xi Jinping, nel suo discorso alla cerimonia di apertura del Forum ha elencato una serie di nuove misure atte a promuovere il Belt and Road. In ambito di innovazione, la Cina continuerà ad applicare il piano di azione per la costruzione congiunta della Nuova Via della Seta scientifico-tecnologica e dell’innovazione e nei prossimi 5 anni sosterrà gli incontri, la formazione e i progetti di ricerca congiunti tra 5000 esperti di innovazione cinesi e stranieri", ha affermato Li, secondo cui in ambito di sviluppo sostenibile, la Cina costruirà l’alleanza delle città sostenibili nel Belt and Road, la lega internazionale per lo sviluppo ecologico e fisserà i “principi per gli investimenti ecologici del Belt and Road”; attiverà la piattaforma di servizi e big data per la tutela ambientale e l’ecologia e realizzerà il piano di azione per la cooperazione Sud-Sud per affrontare il mutamento climatico sotto l’egida del Belt and Road.In ambito di scambi di esperienze tra culture diverse, secondo l'ambasciatore, l'esecutivo di Pechino inviterà in Cina i rappresentanti dei governi, partiti, think tank e organizzazioni della società civile di tutti i paesi aderenti all’iniziativa, per un totale di dieci mila persone, per degli scambi e al contempo creerà diversi meccanismi di cooperazione come la Commissione per la cooperazione tra think tank internazionali per la costruzione congiunta del Belt and Road e la lega per la cooperazione tra media, al fine di mettere insieme le conoscenze e la saggezza di tutti. "Credo che la Cina, portando avanti il principio di 'negoziato congiunto, costruzione congiunta e condivisione', continuando a promuovere l’apertura, l’ecologia, la trasparenza si impegnerà a realizzare i suoi obiettivi alti standard, conoscenza che viene dal popolo e sostenibilità. Tutto ciò renderà i risultati del Belt and Road meglio fruibili da tutti i cittadini del mondo e darà un contributo sempre maggiore allo sviluppo economico-sociale delle zone da esso raggiunte", ha dichiarato Li.Il rappresentante cinese ha poi commentato le critiche, arrivate da alcuni media italiani e internazionali, al progetto. "L’iniziativa “Belt and Road” non è uno strumento geopolitico in mano alla Cina come molti alcuni vorrebbero far credere, non è nemmeno un piano di aiuti di Pechino per l’estero e tanto meno è quella che è stata definita 'trappola del debito'. I fatti dimostrano che attraverso la cooperazione sotto l’egida del Belt and Road, nell’Africa Orientale è stata costruita la prima autostrada, nelle Maldive è stato realizzato il primo ponte sul mare, in Bielorussia è stato creato un’industria automobilistica, in Afghanistan il primo condotto sottomarino e nel Sud-Est Asiatico sono in corso progetti di costruzione di ferrovie ad alta velocità, mentre è stata realizzata la ferrovia che collega Europa e Cina ed è già divenuta lo snodo terrestre più lungo per la cooperazione sul continente euroasiatico", ha aggiunto Li, secondo cui l’interconnessione porta al progresso comune, la chiusura al regresso di ciascuno.Li ha inoltre affermato che in un momento in cui in alcuni paesi emergono tendenze a costruire muri e ad uscire dai gruppi, pensieri protezionisti e unilateralisti, l’iniziativa Belt and Road richiama all’apertura e alla cooperazione e promuove l’interconnessione e integrazione economica, punta a costruire ponti e riparare le traiettorie della globalizzazione. "Possiamo dire che il Belt and Road sia già diventato la piattaforma di cooperazione di portata maggiore al mondo e quella che ha ottenuto maggior consensi dalle popolazioni dei diversi paesi. Un numero sempre maggiore di paesi vi partecipa e un numero sempre maggiore di persone ne trae beneficio. Ovviamente il Belt and Road è un fenomeno emergente e ha bisogno di tempo per continuare a svilupparsi ed essere ottimizzata, perché ciò sia possibile c’è bisogno della fiducia e dell’apporto di tutti in termini di idee e politiche. Questa è una delle ragioni per cui lanciato il Belt and Road Forum per la cooperazione internazionale", ha detto l'ambasciatore. "Accogliamo con favore la partecipazione attiva di tutti e, al contempo, aspettiamo i loro contributi costruttivi per far sì che l’antica Via della Seta prosperi ancora e crei nuove possibilità di sviluppo in questa nuova era e apporti nuova linfa vitale all’impresa congiunta di molti Paesi e popoli di costruire un destino comune per tutta l’umanità", ha detto Li. (Liv)