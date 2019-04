Polonia: commissione Istruzione del Sejm discute domani mozione sfiducia ministra Zalewska

- La commissione parlamentare per l'Istruzione, la Scienza e la Gioventù discuterà domani la mozione di sfiducia sollevata dal gruppo parlamentare di Piattaforma civica (Po) contro il ministro dell'Istruzione Anna Zalewska. Il gruppo di opposizione attribuisce alla ministra la responsabilità per il caos del sistema scolastico polacco e il perdurante sciopero dei docenti iniziato l'8 aprile e tuttora in corso. È la terza volta che Po chiede la rimozione di Zalewska; mozioni analoghe erano state avanzate e respinte dal Sejm nel novembre 2016 e nell'ottobre 2018. "La crescente inquietudine tra studenti, genitori e insegnanti, legata alla riforma della scuola voluta dal governo a guida Diritto e giustizia (PiS), i mancati aumenti retributivi al personale docente e la sottovalutazione del governo rispetto ai problemi segnalati dagli enti territoriali nell'attuazione della riforma sono fattori che aggravano la crisi dell'istruzione in Polonia", si legge nelle motivazioni della mozione di sfiducia.(Vap)