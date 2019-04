Indonesia: al via elezioni generali, seggi aperti in tutto il paese

- Circa 93 milioni di cittadini indonesiani sono chiamati alle urne oggi, 17 aprile, per eleggere il presidente e il nuovo parlamento del paese a maggioranza musulmana più popoloso al mondo. I sondaggi pubblicati nelle settimane che hanno preceduto il voto attribuiscono al presidente uscente, Joko Widodo, un consistente vantaggio sul suo avversario, l’ex generale Prabowo Subianto, leader del Partito del movimento della Grande Indonesia (Gerindra). Il clima che precede il voto è però improntato ad un profondo senso di insicurezza. La sfida tra Widodo e Subianto, infatti, è una riedizione delle elezioni del 2014: in quell’occasione, il presidente in carica aveva quasi avuto la peggio, nonostante i pronostici favorevoli. Il quadro politico-elettorale delle ultime settimane ricorda sotto molti aspetti quello di quattro anni fa: Subianto appare in rimonta da settimane, complice anche una campagna di disinformazione tesa a screditare il presidente uscente sul piano dell’osservanza religiosa. La scoperta di decine di migliaia di schede elettorali pre-compilate in Malesia, la scorsa settimana, ha reso ancor più volatile la contesa tra i due candidati, e Subianto ha già segnalato di essere pronto a contestare la legittimità di una sua eventuale sconfitta alle urne.I seggi elettorali rimarranno aperti sino alle 13.00 di oggi. I primi exit poll dovrebbero essere diffusi poche ore più tardi, seguiti dai primi risultati parziali dei conteggi delle schede. Una indicazione attendibile dell’esito del voto potrebbe giungere già nella serata di oggi, ma la Commissione elettorale generale dell’Indonesia annuncerà i il risultato ufficiale delle elezioni soltanto il mese prossimo. L’insediamento del prossimo presidente, invece, avverrà nel mese di ottobre. Nelle scorse settimane, la stampa indonesiana e diversi osservatori internazionali hanno tracciato un parallelo tra la figura del riformatore Widodo e quella dell’ex presidente statunitense Barack Obama. Subianto, con la sua retorica abrasiva, è stato invece paragonato a Donald Trump, anche se il profilo dell’ex generale, sostenuto dall’ascendente movimento politico islamista indonesiano, ha poco a che spartire con quello dell’attuale inquilino della Casa Bianca.In realtà, sia il 57enne Widodo che il suo sfidante 67enne condividono un profilo nazionalista: entrambi sono convinti sostenitori del Pancasila, il pensiero filosofico che fa da fondamento alla moderna politica indonesiana, e che ha costituito la base ideologica per l’edificazione nazionale sin dal presidente Sukarno. Tale ideologia unisce il principio di unità dell’Indonesia a quello del monoteismo di radice musulmana, a principi di equità socio-economica di derivazione socialista. Le piattaforme politiche ed economiche sostenute dai due candidati sono a loro volta assai simili, come dimostrato dai dibattiti elettorali tra i due candidati nelle scorse settimane. A dividere Widodo e Subianto è soprattutto lo stile politico: il presidente uscente ha puntato sin dal 2014 sul sostegno delle generazioni più giovani per sostenere la propria leadership; Subianto, di contro, si propone come “uomo forte”, promotore di una restaurazione del rigore all’interno delle istituzioni e nella società.Widodo e Subianto sostengono piattaforme simili: entrambi si sono impegnati a promuovere l’autosufficienza economica del paese, sviluppando le industrie downstream in settori come quelli petrolifero e minerario; i due candidati intendono promuovere lo sviluppo industriale, aumentare il rapporto tra entrate fiscali e prodotto interno lordo, sostenere l’economia digitale e la finanza islamica. Il primo mandato di Widodo è stato segnato da una ambiziosa agenda di sviluppo infrastrutturale, tesa a connettere – sia sul piano fisico che digitale – le 17mila isole che compongono l’Arcipelago indonesiano. L’iniziale proposito di riforma economica e apertura ai capitali stranieri, invece, si è gradualmente arrestato di fronte alle esigenze del consenso. Nel suo secondo mandato, Widodo intende proseguire lo sviluppo infrastrutturale, concentrandosi però anche sul sostegno finanziario ai meno abbienti, che costituiscono la sua base di consenso. Subianto pare invece scommettere in maniera ancor più decisa su politiche di stampo populista: una delle sue promesse elettorali è di “dare priorità ai lavoratori locali su quelli stranieri nell’assegnazione degli impieghi”. L’ex generale ha criticato il programma infrastrutturale di Widodo, che a suo parere manca di una visione d’insieme; ed ha accusato il presidente uscente di aver indebolito l’Indonesia sul piano diplomatico e militare.La base di consenso del presidente Widodo è rappresentata soprattutto da cittadini dal livello di reddito e di istruzione ridotti, che hanno beneficiato di programmi come l’introduzione dell’assistenza sanitaria universale e del sostegno all’istruzione per i minori delle famiglie meno abbienti. Nei suoi quattro anni di governo, Widodo ha esibito uno stile di governo collegiale, improntato all’edificazione di consenso, ma necessariamente caratterizzato da una certa lentezza decisionale. La retorica di Widodo, solitamente misurata, si è dovuta adattare negli ultimi mesi a una contesa politica sempre più dura, e agli sforzi del suo avversario di monopolizzare il consenso del conservatorismo islamico, ancora disorganizzato ma politicamente sempre più influente nel paese. Al contrario del presidente uscente, Subianto esterna uno stile comunicativo duro e diretto. Nelle scorse settimane l’ex generale ha suonato l’allarme in merito al futuro del paese, pronunciando fosche previsioni di collasso nazionale entro il 2030.Durante un recente comizio a Ciamis, nella provincia di Giava Occidentale, il leader di Gerindra ha puntato l’indice contro la corruzione endemica nelle istituzioni del paese; l’ex generale ha accusato il governo in carica di “vendere la ricchezza del paese a paesi stranieri”, e di “lasciar controllare il paese alle elite”. Tale retorica è valsa all’ex generale il sostegno delle porzioni più insoddisfatte dell’elettorato, e di quelle nostalgiche della stagione dell’autoritarismo. Subianto ha espresso l’intenzione di operare una centralizzazione del potere nelle mani del governo nazionale, invertendo un processo in senso contrario intrapreso dal paese sin dalla fine del governo autocratico di Suharto. La centralizzazione del potere, ha argomentato Subianto, servirebbe a gestire in maniera più efficace le sfide della crescita e dello sviluppo economico, e a contrastare la corruzione.Widodo e Subianto sono divisi anche dalla loro estrazione sociale: il primo ha vissuto un’infanzia nelle ristrettezze economiche, prima che il padre riuscisse ad affermarsi come esportatore di mobili. Dopo l’ingresso in politica, Widodo è divenuto dapprima sindaco di Solo, a Giava Centrale, e poi governatore di Giacarta. Subianto si auto-identifica come membro del medesimo establishment politico che ha attaccato verbalmente durante la sua campagna elettorale: figlio di un ex ministro e prominente economista, l’ex generale è stato sposato a una figlia del dittatore Suharto. Il suo passato è segnato da capitoli controversi: primo tra tutti, il rapimento e le sparizioni di attivisti pro-democratici da parte dell’unità militare che comandava nel 1998. Proprio queste vicende hanno portato al suo processo e alla sua espulsione dalle Forze armate dopo la fine del regime di Suharto.Le figure dei due candidati alla presidenza sono in qualche modo equilibrate dai loro vice: Widodo ha scelto come candidato alla vicepresidenza il predicatore 76enne Ma’ruf Amin, capo del Consiglio degli Ulema dell’Indonesia, ed ex leader del movimento sunnita tradizionalista Nahdlatul Ulama. Il presidente uscente ha scelto Amin per cercare di allontanare da sé le accuse di essere segretamente anti-islamico: accuse che per quanto infondate, già nel 2014 hanno dimostrato di poter mettere seriamente in pericolo la sua candidatura. Subianto, di contro, ha scelto come candidato alla vicepresidenza un industriale 49enne, Sandiaga Uno, con l’evidente proposito di estendere i propri consensi oltre i conservatori islamici, e in particolare all’elettorato femminile.Gli ultimi sondaggi pubblicati in Indonesia paiono confermare che Widodo gode di un vantaggio a doppia cifra sul suo sfidante. Una rilevazione di Lsi Denny Ja, pubblicata la scorsa settimana, attribuisce al presidente uscente un tasso di approvazione compreso tra il 55,9 e il 65,8 per cento, mentre il consenso a Subianto sarebbe compreso tra il 34,2 e il 44,1 per cento. Eurasia Group ritiene che la probabilità di una rielezione di Widodo sia dell’80 per cento. Più che sulla vittoria di Widodo, l’attenzione pare concentrarsi sull’entità del vantaggio: una vittoria di misura, infatti, consentirebbe a Subianto di contestare la legittimità del voto, e di portare i suoi sostenitori a protestare nelle strade, come ha già minacciato di fare nei giorni scorsi. L’opposizione ha già denunciato il voto di oggi come illegittimo, dopo che le autorità della Malesia hanno rinvenuto valigie diplomatiche contenenti circa 50mila schede pre-compilate a favore di Widodo, alla vigilia del voto degli indonesiani all’estero, tenutosi la scorsa settimana. In Malesia risiede quasi un milione di elettori indonesiani, più che in qualunque altro paese al mondo.Gli elettori indonesiani sono chiamati a rinnovare anche la Camera dei rappresentanti e il Consiglio dei rappresentanti regionali, che costituiscono rispettivamente la Camera bassa e la Camera alta dell’Assemblea consultiva popolare (Majelis, il Parlamento indonesiano). La Camera bassa conta in tutto 560 seggi, che attualmente sono suddivisi tra dieci partiti; il numero dei seggi aumenterà a 575 dopo il voto odierno, e le formazioni politiche che appoggiano Widodo dovrebbero relegare all’opposizione quelle che sostengono Subianto, anche se alcuni partiti secondari costituiscono un’incognita: l’elezione in corso introduce infatti una soglia di sbarramento del 4 per cento per la rappresentanza parlamentare. Il voto servirà infine ad eleggere i nuovi membri delle assemblee locali. Le elezioni saranno dunque una operazione logistica di vaste dimensioni, dal costo stimato in 25mila miliardi di rupie (1,8 miliardi di dollari). (Fim)