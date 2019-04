Tlc: Apple e Qualcomm patteggiano mettendo fine a disputa da 30 miliardi di dollari

- Apple e Qualcomm, produttore statunitense di chip, hanno accettato di mettere fine a tutte le loro controversie nel mondo, concludendo a una lunga battaglia legale sul pagamento delle royalty e i brevetti. L'accordo è stato annunciato dalle due compagnie poche ore dopo l'apertura del processo a San Diego. Come parte dell'accordo, Apple ha accettato il pagamento di una cifra non divulgabile a Qualcomm. Le due aziende hanno raggiunto un accordo di licenza di sei anni a partire dal 1 aprile, che comprende l'opzione di un prolungamento di due anni e un'intesa pluriennale per la fornitura di microprocessori. Nello scontro tra Apple e Qualcomm erano in palio circa 30 miliardi di dollari. (Was)