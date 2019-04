Cina: ministro Scienza e tecnologia, paese rafforzerà cooperazione internazionale

- La Cina aprirà ulteriormente e rafforzerà la cooperazione internazionale nel campo della tecnologia per promuovere un ambiente favorevole al talento globale. Lo ha dichiarato ieri Wang Zhigang, ministro della Scienza e della tecnologia, alla cerimonia di apertura della 17ma Conferenza sullo scambio internazionale di professionisti a Shenzhen. "Il talento è il punto di partenza per l'innovazione tecnologica. Il governo cinese considera la tecnologia il motore chiave dello sviluppo economico e sociale e attribuisce grande importanza allo scambio e alla cooperazione tra i talenti tecnologici internazionali", ha affermato Wang. "La Cina è un partecipante e un beneficiario della globalizzazione tecnologica, è anche un contributore e un leader nella promozione di una più ampia innovazione e cooperazione. Ci muoveremo più velocemente per costruire un gruppo di piattaforme cooperative internazionali per l'innovazione tecnologica, creare condizioni più favorevoli per facilitare la cooperazione di progetto e il personale e gli scambi accademici, e salvaguarderemo i legittimi diritti e interessi dei talenti stranieri che lavorano e vivono in Cina secondo la legge", ha aggiunto Wang. (segue) (Cip)