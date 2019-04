Algeria: studenti chiudono le università e chiedono le dimissioni del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti algerini hanno chiuso oggi le principali università del paese e ribadito il loro pieno sostegno al movimento popolare per chiedere cambiamenti radicali nel sistema di governo in Algeria. L’Università della Scienza e della Tecnologia di Bab Ezzouar, la più grande università nazionale, è chiusa da questa mattina: gli studenti hanno infatti occupato l’ingresso dell’ateneo della capitale e sbarrato le porte. Gli studenti della Facoltà di Medicina dell’Università centrale, così come quelli di Bab Ezzouar, hanno proclamato uno sciopero di una settimana. La stessa cosa hanno fatto anche la maggior parte delle altre università algerine. La stampa locale sottolinea che la mossa degli studenti potrebbe contribuire a dare una dimensione politica al movimento popolare che dal 22 febbraio ha portato in piazza milioni di algerini, ma che finora non ha saputo trovare un consenso attorno a un leader. (segue) (Ala)