Trasporto aereo: Qatar-Bulgaria, annunciata tratta diretta Doha-Varna entro fine anno

- Il ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni del Qatar, Jassim bin Saif Al-Sulaiti, ha annunciato l’istituzione di una tratta aerea diretta tra le città di Doha e Varna, in Bulgaria, entro la fine dell’anno. Lo riferisce l’agenzia “Novinite”, citando l’ufficio stampa del capo dello Stato bulgaro, Rumen Radev, che ha concluso ieri la sua visita ufficiale nel paese del Golfo. Durante la visita, che lo ha portato anche in Libano, il presidente della Bulgaria ha incontrato l’emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, e il premier e ministro degli Interni, Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al-Thani. Stando alle informazioni diffuse da “Novinite”, Radev è stato aggiornato sulle ultime attività della Fondazione per l’istruzione, la scienza e lo sviluppo sociale del Qatar, e ha partecipato anche ad una serie di incontri di natura non istituzionale, tra cui una visita ai quartier generali del Forum dei paesi esportatori di gas e un incontro con la comunità bulgara residente nel paese. (Res)