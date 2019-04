Lavoro: Mit, proposta Regione Sicilia per creditori Cmc contrasta divieto Ue aiuti di Stato

- Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti afferma, in una nota, che "oggi, al tavolo convocato al Mit, è stata finalmente presentata per la prima volta a tutti i soggetti interessati la sin qui sbandierata proposta, avanzata dalla Regione siciliana, di ripianare i debiti di Cmc verso i suoi fornitori siciliani attraverso fondi Fsc, di cui dispone lo Stato, tramite apposita norma. La proposta contrasta in modo lampante con il divieto Ue di aiuti di Stato; dunque questa soluzione comporterebbe un pressoché immediato, e certamente deleterio, obbligo di restituzione delle somme da parte delle imprese stesse. Il governo", conclude la nota, "sta invece vagliando una serie di misure realmente efficaci per risolvere la questione in maniera definitiva". (Com)