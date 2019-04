Sicurezza: Tofalo (M5s) in regione Lombardia su cyber e sostegno alle aziende

- Il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, ha affermato che "la sicurezza informatica è in cima all'agenda del governo la cui azione combinata punta a investire sullo sviluppo delle nuove tecnologie e la sensibilizzazione degli utenti attraverso la diffusione della cultura della sicurezza e la formazione". Intervenendo oggi al convegno "Cyber Security, un problema non solo tecnico", organizzato a Milano con la regione Lombardia e l'Associazione "Tra il Dire e il Fare", il sottosegretario ha aggiunto: "La sicurezza è un bene comune, deve essere quindi considerata un investimento per la nostra comunità e non un costo, nell'ottica di Sistema paese. Per questa ragione stiamo lavorando a una proposta per la defiscalizzazione dei costi per la sicurezza per le grandi ma soprattutto piccole e medie imprese". (segue) (Com)