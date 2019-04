Venezuela: nuove nomine nel governo per rispondere a emergenza del "colpo di stato elettrico"

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha proceduto ad alcuni cambi nel governo, misura di risposta all'emergenza causata dal "colpo di stato elettrico" portato avanti dalle opposizioni con la regia di doversi governi stranieri. Il presidente ha designato l'ingegnere Igor Gaviria come nuovo ministro dell'Energia, in sostituzione di Luis Motta Dominguez. Gaviria sarà anche incaricato di presiedere la compagnia nazionale per la gestione dei servizi elettrici, Corpoelec. Si è quindi istituito un ministero ad hoc per la Scienza e la tecnologia, affidato all'ingegnere Freddy Claret Brito Maestre, con il compito di "mettere tutta la capacità scientifica del paese al servizio dell'emergenza elettrica". Viene inoltre ripristinato lo Stato maggiore elettrico nazionale, e analoghi organismi statali, unità operative in grado di intervenire sulle emergenze. (segue) (Brb)