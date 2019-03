Energia: scontro tra Trump e Congresso dopo autorizzazione trasferimento nucleare ad Arabia Saudita

- L’amministrazione Trump ha dato il permesso a sette compagnie statunitensi di impegnarsi nella prima fase di commercializzazione di energia nucleare con l’Arabia Saudita , creando i presupposti per una nuova battaglia con il Congresso sui piani per la vendita di reattori di fabbricazione statunitense al regno. Le autorizzazioni sono emerse negli ultimi due giorni da fonti stampa e udienze del Congresso, riferisce l'emittente statunitense “Cnbc”. Il Dipartimento dell’Energia ha autorizzato sette società a condividere le informazioni sull’energia nucleare con l’Arabia Saudita. La notizia delle approvazioni ha scatenato accuse contro l’amministrazione Trump, accusata dai Democratici di voler raggirare il Congresso facilitando discussioni segrete. Esperti di lunga data d politica nucleare affermano però che le autorizzazioni sono di routine e non sollevano preoccupazioni immediate sulla proliferazione delle armi nucleari. L'Arabia Saudita sta attualmente esaminando le offerte delle compagnie internazionali per la costruzione di due reattori nucleari. Westinghouse è in testa al consorzio statunitense in competizione per il contratto con società provenienti da Cina, Francia, Russia e Corea del Sud.(Was)