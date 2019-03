Argentina: ministro Produzione, governo non cambierà programma economico nonostante aumento povertà

- Il ministro della Produzione argentino, Dante Sica, ha dichiarato che il governo non cambierà l'impostazione della sua politica economica, nonostante il rilevamento ufficiale sull'indice di povertà reso noto ieri, che ha evidenziato un aumento di 6,3 punti percentuali nell'ultimo anno. "Manteniamo e confermiamo l'orientamento", ha dichiarato Sica in una conferenza stampa. "L'obiettivo di zero povertà a cui si faceva allusione in campagna elettorale ha a che fare con un orizzonte", ha aggiunto il ministro, secondo il quale "le azioni e la direzione intrapresa per ridurre l'incertezza attraverso un programma finanziario, monetario e fiscale ci farà entrare definitivamente in un sentiero di ripresa moderata ma stabile". Il ministro ha quindi garantito che anche le azioni adottate per ridurre la povertà "vanno nella giusta direzione" e che l'obiettivo di inflazione del 23 per cento fissato dal governo nella legge di bilancio "non è ancora del tutto compromesso". "Riteniamo ancora possibile che l'inflazione del 2019 rimanga al di sotto del 30 per cento", ha aggiunto il ministro. (segue) (Abu)