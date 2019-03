Italia-Lituania: Moavero riceve omologo Linkevicius, focus su rafforzamento relazioni bilaterali

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha avuto oggi una riunione, alla Farnesina, con il Ministro degli Esteri lituano Linas Linkevicius. Lo riferisce una nota della Farnesina. I ministri hanno avuto un approfondito scambio di vedute sulle questioni rilevanti delle relazioni bilaterali fra i due Paesi. Le parti hanno constatato come il dialogo, soprattutto sui temi attinenti alla politica estera, si sia di recente intensificato, a valle della visita in Lituania del presidente Sergio Mattarella, oggi ricambiata a Roma dalla presidente Grybauskaite. Inoltre, è stata constatata la significativa crescita delle relazioni economiche e commerciali e della proficua collaborazione in campo culturale. Sono state anche ricordate le opportunità evidenziatesi in occasione del Business Forum italo-lituano, dell’ottobre scorso, a Vilnius. (segue) (Com)