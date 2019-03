Europee: Zingaretti, con En Marche per unità forze europeiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato un bellissimo incontro, e va avanti una strategia politica che è quella di trovare alleanze affinché nel nuovo parlamento ci sia un chiaro fronte per il rinnovamento e la difesa dell'Europa". Lo ha detto il segretario Pd, Nicola Zingaretti, in merito al colloquio con Stanislas Guerini, di En Marche, il partito del presidente francese Macron, a margine di un evento a Roma. "È una forza sicuramente diversa - ha aggiunto Zingaretti - ma è un interlocutore prezioso e nella conference call di questa mattina ci siamo scambiati delle idee e l'impegno affinché nel nuovo Parlamento europeo le forze europeiste combattano insieme. In Italia siamo impegnati a costruire una lista più ampia possibile per chi vuole difendere e cambiare l'Europa, non per chi - ha concluso - la vuole picconare mettendo in pericolo gli italiani". (Rin)