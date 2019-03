Estonia-Russia: presidente Kaljulaid atteso a Mosca il 18 aprile

- Il presidente estone Kersti Kaljulaid è atteso a Mosca il 18 aprile per partecipare all'inaugurazione dell'ambasciata estone nella capitale russa che è stata recentemente rinnovata. Lo ha riferito l'ufficio presidenziale di Tallin in una nota. Secondo il consigliere di politica estera di Kaljulaid, Lauri Kuusing, il ministero degli Esteri russo è stato informato della visita del presidente estone in aprile ma sinora non sono stati concordati incontri bilaterali. "Mosca ospita la prima storica rappresentanza straniera del nostro Stato e una delle più importanti ambasciate bilaterali: questa è la prima linea della nostra diplomazia", ha detto Kuusing. L'ambasciata estone si trova nel centro storico di Mosca, nei pressi del Cremlino.(Res)