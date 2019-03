Economia: Di Maio, ora al lavoro su Fase 2 per crescita sostenibile

- Dagli Stati Uniti, Luigi Di Maio, vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, nel corso di un incontro con la stampa all'Ice, a New York, ha parlato del dato sull'occupazione in Italia che è al 58,6 per cento, ossia massimi storici dai periodi pre-crisi e che occorre aumentarla sbloccando i cantieri e creando nuovi posti lavoro. "Dopo la fase 1 - ha detto - ora dobbiamo lavorare alle Fase 2 per la crescita sostenibile dell'Italia", e guardando alle prossime elezioni europee, ha detto che "in Italia ci sono forze politiche diverse (Lega- M5s) ma che si condividono gli obiettivi da raggiungere e andremo avanti per i prossimi quattro anni". (Res)