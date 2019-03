Nato: Stoltenberg, missione in Kosovo è ancora oggi garante di sicurezza

- La missione della Nato Kfor è a tutt'oggi garante di sicurezza e libertà di movimento per tutte le comunità che vivono in Kosovo: lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'intervista concessa all'agenzia serba "Tanjug". Stoltenberg ha ricordato che dopo il ritiro delle truppe jugoslave, alla fine del conflitto, è stata avviata la missione con l'obiettivo di mantenere la pace su mandato delle Nazioni Unite. "A oggi Kfor resta garante di stabilità in Kosovo e nella regione. La missione letteralmente salva le vite", ha osservato Stoltenberg ricordando un esempio del 2016, quando i militari della Kfor salvarono la vita a un neonato e lo portarono in ospedale per le cure necessarie. (Seb)