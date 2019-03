Serbia-Paraguay: ministro Esteri Dacic, Asuncion ribadisce non riconoscimento Kosovo

- Il Paraguay resta fermo nella propria posizione di non riconoscere l'indipendenza autoproclamata dal Kosovo: lo ha detto il ministro serbo degli Esteri, Ivica Dacic, commentando la visita effettuata in Paraguay. Dacic ha definito la visita di straordinaria importanza per i rapporti bilaterali fra i due paesi. Si tratta, ha aggiunto, della prima visita nella storia delle relazioni bilaterali. "Il Paraguay è un paese che non ha riconosciuto l'indipendenza autoproclamata del Kosovo ma si trova sotto grandi pressioni, tanto che hanno votato a favore dell'accoglienza del Kosovo nell'Interpol all'ultima conferenza. Per questo era necessario 'resettare' i nostri rapporti", ha detto il ministro. (segue) (Seb)