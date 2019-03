Serbia-Paraguay: ministro Esteri Dacic, Asuncion ribadisce non riconoscimento Kosovo (2)

- Il ministro degli Esteri della Serbia Ivica Dacic era ieri in visita ufficiale in Paraguay: lo ha reso noto un comunicato del ministero serbo, precisando che Dacic è stato ricevuto dal presidente del Paraguay Mario Abdo Benitez. Secondo la nota di Belgrado, i due interlocutori hanno confermato i rapporti di amicizia fra i due paesi e hanno discusso la possibilità di un avanzamento della cooperazione nei settori di comune interesse. Il presidente Benitez ha inoltre dichiarato che il Paraguay resta fermo nella propria posizione di non riconoscere l'indipendenza autoproclamata dal Kosovo, sottolineando la necessità del rispetto del diritto internazionale. (Seb)