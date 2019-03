Kosovo: giovedì 28 marzo nomina nuovi membri Commissione elettorale (2)

- L'ambasciata Usa a Pristina richiama quindi il presidente kosovaro Hashim Thaci " a nominare immediatamente" i rappresentanti della Commissione elettorale in modo tale da "ripristinare la sua capacità di lavorare in maniera credibile e indipendente nell'interesse dei cittadini del Kosovo". Secondo quanto riportato da alcuni media locali, l'urgenza di nominare i nuovi componenti della Commissione elettorale centrale sarebbe tanto più presente in considerazione dell'avvicinarsi dell'ipotesi di elezioni parlamentari anticipate in Kosovo. (Kop)