Facebook: rimosse oltre 2.600 profili legati a Iran, Kosovo, Nord Macedonia e Russia

- Facebook ha annunciato di aver rimosso oltre 2.600 pagine, gruppi e account con sede in Iran, Kosovo, Macedonia del Nord e Russia per aver fornito informazioni scorrette sulle loro attività. Secondo la nota diramata dalla dirigenza del social network, non sono strati trovati dei collegamenti fra le attività indicate nei rispettivi profili e quanto veniva effettivamente pubblicizzato. Secondo Facebook, 513 pagine, gruppi e account erano collegati a reti affiliate all'Iran e funzionavano in un intero numero di paesi o regioni, tra cui l'Egitto, l'India, Israele, la regione del Kashmir e il Medio Oriente. I profili in questione "hanno pubblicato articoli di attualità e contenuti spesso riproposti e amplificati dai media statali iraniani su argomenti quali sanzioni contro l'Iran, tensioni tra India e Pakistan, conflitti in Siria e Yemen, terrorismo, tensioni tra israeliani e palestinesi, questioni religiose islamiche, indiani politica e la recente crisi in Venezuela", ha aggiunto Facebook. (segue) (Res)