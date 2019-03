I fatti del giorno - Balcani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: giovedì 28 marzo nomina nuovi membri Commissione elettorale - I nuovo esponenti della Commissione elettorale centrale del Kosovo presteranno giuramento davanti al presidente Hashim Thaci giovedì 28 marzo. E' quanto rende noto la presidenza del Kosovo tramite un comunicato diffuso oggi, dopo i ripetuti appelli per tale azione da parte degli Stati Uniti e dell'Ue. Dopo la conclusione di tutte le procedure, precisa la presidenza kosovara, gli esponenti della Commissione elettorale saranno nominati questa settimana. L'ambasciata statunitense a Pristina ha diffuso oggi una nota stampa in cui evidenzia "il ritardo di oltre un anno nella nomina dei dieci rappresentanti nella Commissione elettorale centrale". Secondo Washington, la mancata nomina rende la Commissione "incapace di condurre le sue funzioni di base" contribuendo a far aumentare "la percezione che persino le istituzioni più efficaci e non di parte del Kosovo sono vulnerabili alle interferenze della politica". (segue) (Res)