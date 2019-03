Serbia: funzionario Sns Djuric, campagna "Il futuro della Serbia" il 19 aprile a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà il 19 aprile a Belgrado un meeting nell'ambito della campagna "Il futuro della Serbia" portata avanti nel territorio nazionale dal presidente serbo Aleksandar Vucic. Lo ha reso noto oggi il direttore dell'Ufficio governativo per il Kosovo, Marko Djuric, che è anche funzionario del Partito progressista serbo (Sns) di cui lo stesso Vucic è leader. Il 12 aprile, ha proseguito Djuric per l'emittente "Tv Pink", la campagna toccherà invece la città di Novi Sad, nella provincia autonoma della Vojvodina. "Vedrete una enorme massa di persone che non sono d'accordo con la violenza", ha commentato Djuric in riferimento alle proteste antigovernative che in questi mesi stanno attraversando il paese. (segue) (Seb)