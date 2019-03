Kosovo: premier Haradinaj, dazi su prodotti serbi non rischiano di isolare Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dazi sulle importazioni di prodotti serbi sono "una misura difensiva" presa da Pristina in risposta "all'aggressività" di Belgrado. Lo ha ribadito il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj parlando all'emittente "Radio Free Europe". Secondo Haradinaj, il Kosovo rimane "sempre pronto" alla ripresa del dialogo con la Serbia, mentre a suo parere i dazi non rischiano di isolare Pristina nonostante la reazione critica della comunità internazionale. Secondo quanto rimarcato ieri al quotidiano kosovaro "Zeri" dalla portavoce della Commissione europea Maja Kocijancic, l'Ue continua a ritenere che Pristina debba sospendere i dazi imposti sull'importazione di prodotti serbi e bosniaci. "L'Unione europea, insieme agli Stati Uniti e ad altri paesi, ha invitato diverse volte il governo del Kosovo alla sospensione immediata dei dazi in modo da far riprendere rapidamente il dialogo", ha dichiarato Kocijancic secondo cui "lo status quo non è un opzione" e "non ci sono altre soluzioni per far riprendere il dialogo tra le parti". "I dazi non solo danneggiano il percorso del dialogo ma anche quello dell'integrazione europea del Kosovo", ha precisato la portavoce dell'Ue. (segue) (Kop)