Facebook: rimosse oltre 2.600 profili legati a Iran, Kosovo, Nord Macedonia e Russia (2)

- Altre 1.907 pagine, gruppi e account erano collegati alla Russia e sono risultati responsabili della pubblicazione di contenuti di spam, incluso materiale al conflitto nell'est dell'Ucraina, la Crimea e la corruzione. "Infine, abbiamo rimosso 212 pagine, gruppi e account di Facebook per impegnarci in comportamenti non autentici coordinati che risalgono alla Macedonia del Nord e al Kosovo. Gli individui dietro questa attività gestivano account falsi per amministrare le pagine condividendo contenuti generali, non specifici per paese come l'astrologia, celebrità e consigli di bellezza", indicava il social network. Facebook ha aggiunto che queste pagine, gruppi e account rimossi hanno anche pubblicato post su questioni politiche e religiose, sostenendo di rappresentare comunità politiche in Australia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. (Res)