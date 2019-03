Kosovo: Usa e Ue, nominare con urgenza membri Commissione elettorale

- Gli Stati Uniti e l'Unione europea hanno richiamato le autorità di Pristina esprimendo "preoccupazione" per i ritardi nella nomina dei rappresentanti della Commissione elettorale centrale. Dopo i richiami delle scorse ore da parte della rappresentanza Ue, oggi l'ambasciata statunitense a Pristina ha diffuso una nota stampa in cui evidenzia "il ritardo di oltre un anno nella nomina dei dieci rappresentanti nella Commissione elettorale centrale". Secondo Washington, la mancata nomina rende la Commissione "incapace di condurre le sue funzioni di base" contribuendo a far aumentare "la percezione che persino le istituzioni più efficaci e non di parte del Kosovo sono vulnerabili alle interferenze della politica". (segue) (Kop)