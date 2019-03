Balcani: ambasciatore kosovaro su intervento Nato 1999, "momento di grande speranza"

- L’intervento della Nato in Serbia nel 1999 è stato “giusto e legittimo” rappresentando “il più grande momento di speranza nella storia del Kosovo”. Lo ha detto l’ambasciatore kosovaro in Italia, Alma Lama, nel suo intervento al convegno “Intervento umanitario della Nato in Kosovo: 20 anni dopo la guerra”, oggi presso Palazzo Giustiniani. “L’Italia si fece carico del peso della crisi dei rifugiati del Kosovo”, ha sottolineato Alma Lama ricordando anche il caso dell'ex presidente kosovaro Ibrahim Rugova e la persecuzione degli albanesi alla fine degli anni Novanta. Secondo l’ambasciatore di Pristina, l’ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic sottovalutò “la determinazione della Nato” nel voler porre fine alla “pulizia etnica” in Kosovo. (segue) (Pav)