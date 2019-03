Serbia-Kosovo: Trump criticò operazione militare Nato nel 1999 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato commemorato ieri il 20mo anniversario dell'inizio del bombardamento Nato sul territorio della ex Jugoslavia. Secondo quanto detto nei giorni scorsi dalla premier serba Ana Brnabic, il bombardamento fu "un errore di altri" e non dei cittadini che lo dovettero subire. "Per il nostro futuro comune sarebbe bene che anche loro ne fossero consapevoli, consapevoli dell'errore di un'aggressione nei confronti della popolazione non responsabile", ha detto la premier aggiungendo che "la Serbia deve però cercare di perdonare, perché è l'unica via per realizzare il nostro potenziale, e credo che ne abbiamo molto, l'unica via per rivolgerci al futuro, al partenariato e alla cooperazione". (segue) (Seb)