Serbia-Kosovo: Trump criticò operazione militare Nato nel 1999 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci, in un'intervista al quotidiano tedesco "Suddeutsche Zeitung", ha detto che il Kosovo "sarà sempre grato" ai paesi occidentali per l'intervento nell'ex Jugoslavia nel 1999 in quanto altrimenti "gli albanesi in Kosovo non esisterebbero oggi, mentre i raid aerei hanno fermato la pulizia etnica". Secondo il presidente, un accordo di pace tra Kosovo e Serbia è "l'unica alternativa" e tale scenario può rivelarsi un successo "come nel caso dell'intesa tra Germania e Francia" dopo la Seconda guerra mondiale. "D'altra parte - ha precisato - lo status quo significa costante regresso in quanto comporta la destabilizzazione". (Seb)