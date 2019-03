RPT - Kosovo-Serbia: ex premier D'Alema, riconoscimento reciproco per porre fine a nazionalismi

- Ripetizione con testo corretto: eliminare la seguente frase nel primo paragrafo, in quanto non è stato pronunciato dal diretto interessato: D’Alema ha evidenziato che “quando mi insediai, il governo Prodi aveva già deciso l’intervento”, anche se seguirono “settimane concitate” per i “tentativi politici” di ottenere il risultato voluto senza ricorrere all’uso della forza.L’intervento della Nato in Serbia nel 1999 “fu una scelta difficile ma giusta”: lo ha detto Massimo D’Alema, premier all’epoca del conflitto nell'ex Jugoslavia della fine degli anni Novanta, nel suo intervento al convegno 'Intervento umanitario della Nato in Kosovo: 20 anni dopo la guerra' oggi presso Palazzo Giustiniani. L’ex premier ha ricordato i contatti politici per scongiurare l’intervento e le giornate del periodo di Pasqua passate al confine tra Albania e Kosovo, “dove già i volontari italiani stavano operando per aiutare l’Albania ad accogliere il fiume di profughi che fuggivano dal Kosovo”. “Il contatto con i profughi mi aiutò a sciogliere i dubbi sull'intervento", ha detto D’Alema sottolineando che tale azione era voluta innanzitutto dalla “costante pressione” del presidente Usa Bill Clinton.Secondo D’Alema, quella della Nato fu un’azione “lunga e complessa”, con danni collaterali e vittime civili: all'inizio il paese era d’accordo, mentre poi la situazione divenne più complessa. “L’Italia fu una parte attiva molto importante”, ha detto D’Alema secondo cui le Forze armate sono “uno dei settori della nostra pubblica amministrazione di cui dobbiamo essere fieri”.D’Alema ha sottolineato che “siamo intervenuti per porre fine alla guerra” nei Balcani. “Fu una scelta da cui l’Italia è uscita più forte per riconoscimento dei nostri alleati”, ha osservato aggiungendo che la vicenda rimane “un esempio” di come sia possibile “in casi estremi” l’uso della forza per la difesa dei diritti umani. Ma il Kosovo fu anche una vicenda politica – ha ribadito: “Noi tenemmo aperta la nostra ambasciata a Belgrado, come unico paese, e non lo facemmo in disaccordo con gli Stati Uniti ma per tenere aperto un canale politico diplomatico con la Serbia”. A modo di vedere di D'Alema, il riconoscimento reciproco tra Kosovo e Serbia è oggi l'unica strada per porre fine ai conflitti balcanici e per andare avanti con il "complessivo avvicinamento" all’Europa sconfiggendo “i nazionalismi e le resistenze” (Res)