I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: leader Lista serba, serve "risposta chiara" da Nato se Forze armate Pristina nel nord - Nel caso di un ingresso nel nord del Kosovo da parte delle Forze armate di Pristina, la Nato dovrebbe dare "una risposta chiara, decisa e adeguata". Lo ha detto il leader della Lista serba, Goran Rakic, parlando al quotidiano serbo "Politika". Secondo Rakic, è necessario che la presenza militare Nato in Kosovo impedisca "ogni forma di violenza" e quindi un ingresso non autorizzato nella parte settentrionale del Kosovo da parte delle Forze di sicurezza kosovare. A suo modo di vedere, il presidente serbo Aleksandar Vucic ha fornito garanzie ai cittadini serbo kosovari sul fatto che non saranno espulsi dal Kosovo a causa delle politiche aggressive di Pristina. "Non c'è un'azione contro i serbi che Pristina non abbia preso fino ad ora - ha detto -. Voglio che sappiano che non accetteremo volontariamente che la nostra vita in Kosovo finisca". (segue) (Res)