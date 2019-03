Kosovo: frasi contro bombe Nato su Belgrado, rimosso viceministro Giustizia Mikic (2)

- Le missioni diplomatiche di Canada, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti hanno affermato ieri, in una dichiarazione congiunta, che il 24 marzo rappresenta una giornata in cui la “diplomazia ha fallito”. Nella dichiarazione, gli otto paesi Nato hanno espresso “il dispiacere sincero per le vittime civili durante gli eventi del 1999”. “Ricordiamo il 24 marzo come il giorno in cui la diplomazia è fallita e siamo sinceramente dispiaciuti per le vittime civili durante gli eventi del 1999”, si legge nella dichiarazione. "Condividiamo il dolore con tutti coloro che hanno perso i loro cari nelle guerre degli anni '90", aggiungono le missioni diplomatiche in occasione del 20mo anniversario dell’avvio delle operazioni militari e dei bombardamenti da parte della Nato nell'allora Repubblica jugoslava. “Ricordandoli, siamo determinati a fare ancora più sforzi per contribuire a una pace e una stabilità durature nella regione”, conclude la nota. (segue) (Kop)