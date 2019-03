Balcani: ambasciatore kosovaro su intervento Nato 1999, "momento di grande speranza" (2)

- Per quanto strano possa sembrare, ha osservato Alma Lama, l’intervento armato della Nato contro Belgrado “fu il più grande momento di speranza nella storia del Kosovo”. L’azione avviata dalla Nato il 24 marzo 1999 - ha evidenziato - è stata “giusta e legittima” in quanto “necessaria per fermare il genocidio”, perpetrato da coloro che solo pochi anni prima avevano compiuto gli stessi crimini anche in Bosnia Erzegovina. Come sottolineato da Alma Lama, in Kosovo si è registrata una “nuova pratica di intervento militare legittimo”, ovvero “la dottrina dell’intervento umanitario” che ha confermato Nato come “protettore di diritti umani e valori della civiltà occidentale”. (segue) (Pav)