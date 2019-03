Balcani: ambasciatore kosovaro su intervento Nato 1999, "momento di grande speranza" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’ambasciatore kosovaro, tuttavia, strumentalizzare il caso dell’intervento Nato nel conflitto tra Kosovo e Serbia per giustificare altre azioni militari è “inaccettabile”. “Il Kosovo è l’esempio più classico di come il destino dei popoli non possa essere risolto con un righello sulla carina geografica”, ha dichiarato. “L’intervento della Nato ha aperto la prospettiva di integrazione euro-atlantica dei Balcani", per rendere i paesi della regione “non solo consumatori di sicurezza” ma anche in grado di contribuire alla pace e alla stabilità globale, ha concluso Alma Lama. (Pav)