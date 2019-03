I fatti del giorno - Balcani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: frasi contro bombe Nato su Belgrado, rimosso viceministro Giustizia Mikic - Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha annunciato oggi la decisione di sollevare dall'incarico il viceministro della Giustizia Vesna Mikic per le sue frasi in occasione del 20mo anniversario dell'inizio dei bombardamenti della Nato sulla Serbia. Il vice ministro della Giustizia kosovaro ha detto ieri che "i bombardamenti della Nato sono stati un genocidio pianificato contro lo Stato e il popolo serbo". Il premier Haradinaj ha affermato che "tutti coloro che denigrano i comuni valori euro-atlantici non hanno spazio nell'istituzioni kosovare, a prescindere dalla loro etnia". Secondo il premier, lo Stato del Kosovo è stato creato proprio sulla base di questi valori e le dichiarazioni della Mikic, esponente della minoranza serba, "sono inaccettabili e rappresentano discorsi di odio, sanzionati dalla Costituzione e dalla legge". (Res)