Kosovo: leader Lista serba, serve "risposta chiara" da Nato se Forze armate Pristina nel nord (3)

- Il viceministro della Difesa kosovaro Burim Ramadani ha risposto nei giorni scorsi alle dichiarazioni del ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, il quale ha affermato che la Serbia sarebbe pronta a dispiegare l'Esercito a Mitrovica Nord nel caso in cui il Kosovo cercherà di assumere il controllo del complesso minerario di Trepca. "Quella in corso è una guerra di disinformazione da parte di Belgrado, una campagna molto aggressiva. Le accuse secondo cui il Kosovo potrebbe attaccare i suoi stessi cittadini non hanno senso. Coloro che fanno queste dichiarazioni sono gli stessi che hanno guidato la Serbia negli anni Novanta. Hanno solamente cambiato la loro posizione", ha dichiarato Ramadani. Anche il ministro dell'Interno serbo, Nebojsa Stefanovic, ha spiegato nei giorni scorsi che l'Esercito e la polizia della Serbia sono pronte ad intervenire nella parte nord del Kosovo nel caso Pristina decidesse di intervenire là. (segue) (Kop)