Kosovo: frasi contro bombe Nato su Belgrado, rimosso viceministro Giustizia Mikic (4)

- Nella giornata di ieri il presidente serbo e il ministro della Difesa di Belgrado, Aleksandar Vucic e Aleksandar Vulin, hanno ribadito in occasione dell'anniversario del 24 marzo 1999 "la scelta" del paese di non aderire alla Nato "in quanto siamo stati bombardati". "Siamo pronti a perdonare ma non dimenticheremo mai", ha dichiarato il presidente Vucic, in un'intervista alla televisione russa, nella quale ha anche sottolineato di aver chiarito al segretario generale Nato Jens Stoltenberg che la "Serbia non è solamente un paese amico della Russia, ma è un qualcosa che non può essere infranto o distrutto". Di "grave violazione del diritto internazionale" ha parlato ieri, in riferimento all'intervento Nato del 1999 in Serbia, l'ambasciatore russo presso l'Ue. (Kop)