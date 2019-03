Speciale difesa: Balcani, missione russa alla Nato, Occidente non ha imparato da tragedia nella regione

- Gli Stati occidentali non hanno appreso le lezioni dovuta dalla tragedia nell’ex Jugoslavia, quando 20 anni fa il paese è “stato preso di mira dalle bombe della Nato”. Lo ha affermato la missione permanente della Federazione Russa alla Nato, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa “Tass”. "Il 24 marzo è certamente una data tragica nella storia moderna dell'Europa: esattamente 20 anni fa una tentazione prevalse per risolvere i problemi interetnici e interreligiosi difficili e molto delicati in Jugoslavia, non con meticolosi sforzi diplomatici, ma con metodi semplici e rapidi di ‘chirurgia militare’ aggirando il diritto internazionale e senza il permesso del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite", ha sottolineato la missione permanente di Mosca presso l’Alleanza atlantica. "In seguito a bombardamenti e agli attacchi missilistici, le strutture delle infrastrutture civili sono state distrutte ei civili sono stati (considerati) ‘danni collaterali’ dalla Nato. Né un attacco all'ambasciata cinese può essere spiegato", ha aggiunto la missione russa sottolineando che oggi "il potenziale di conflitto nella regione rimane insieme al problema del riconoscimento internazionale del Kosovo". "Sfortunatamente, i passi compiuti in Iraq e in Libia hanno dimostrato che anche le lezioni di quegli eventi drammatici nei Balcani non sono state prese in considerazione", ha concluso la rappresentanza russa alla Nato. Il 2019 segna il ventesimo anniversario della operazione Allied Force, la campagna di attacchi aerei condotti dalla Nato per circa due mesi contro la Repubblica Federale di Jugoslavia guidata dall'allora presidente Slobodan Milosevic. (Rum)