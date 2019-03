Speciale difesa: Kosovo, leader Lista serba, serve "risposta chiara" da Nato se Forze armate Pristina nel nord

- Nel caso di un ingresso nel nord del Kosovo da parte delle Forze armate di Pristina, la Nato dovrebbe dare "una risposta chiara, decisa e adeguata". Lo ha detto il leader della Lista serba, Goran Rakic, parlando al quotidiano serbo "Politika". Secondo Rakic, è necessario che la presenza militare Nato in Kosovo impedisca "ogni forma di violenza" e quindi un ingresso non autorizzato nella parte settentrionale del Kosovo da parte delle Forze di sicurezza kosovare. A suo modo di vedere, il presidente serbo Aleksandar Vucic ha fornito garanzie ai cittadini serbo kosovari sul fatto che non saranno espulsi dal Kosovo a causa delle politiche aggressive di Pristina. "Non c'è un'azione contro i serbi che Pristina non abbia preso fino ad ora - ha detto -. Voglio che sappiano che non accetteremo volontariamente che la nostra vita in Kosovo finisca". Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal premier kosovaro Ramush Haradinaj, il Kosovo non ha territori da cedere: nel corso dei secoli ha già perso "terre che Dio gli aveva concesso". Haradinaj ha in questo modo ribadito la sua opposizione all'idea di uno scambio di territori tra Kosovo e Serbia nel quadro di un accordo finale sulla normalizzazione dei rapporti. Parlando nel corso di una cerimonia per i "martiri" uccisi alla fine degli anni Novanta nei villaggi di Korishe e Prizren, il premier Haradinaj ha detto che i confini territoriali del Kosovo, come emersi dalla dichiarazione di indipendenza del 2008, "devono essere protetti". "Noi in Kosovo siamo dalla parte giusta, ma siamo in un periodo in cui abbiamo bisogno di prenderci cura della nostra terra, del nostro paese", ha dichiarato Haradinaj sottolineando l'esigenza di "pace e stabilità nei Balcani". Il viceministro della Difesa kosovaro Burim Ramadani ha risposto nei giorni scorsi alle dichiarazioni del ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, il quale ha affermato che la Serbia sarebbe pronta a dispiegare l'Esercito a Mitrovica Nord nel caso in cui il Kosovo cercherà di assumere il controllo del complesso minerario di Trepca. "Quella in corso è una guerra di disinformazione da parte di Belgrado, una campagna molto aggressiva. Le accuse secondo cui il Kosovo potrebbe attaccare i suoi stessi cittadini non hanno senso. Coloro che fanno queste dichiarazioni sono gli stessi che hanno guidato la Serbia negli anni Novanta. Hanno solamente cambiato la loro posizione", ha dichiarato Ramadani. Anche il ministro dell'Interno serbo, Nebojsa Stefanovic, ha spiegato nei giorni scorsi che l'Esercito e la polizia della Serbia sono pronte ad intervenire nella parte nord del Kosovo nel caso Pristina decidesse di intervenire là. (Kop)