Kosovo-Serbia: ex premier D'Alema, riconoscimento reciproco per porre fine a nazionalismi

- L’intervento della Nato in Serbia nel 1999 “fu una scelta difficile ma giusta”: lo ha detto Massimo D’Alema, premier all’epoca del conflitto nell'ex Jugoslavia della fine degli anni Novanta, nel suo intervento al convegno 'Intervento umanitario della Nato in Kosovo: 20 anni dopo la guerra' oggi presso Palazzo Giustiniani. L’ex premier ha ricordato i contatti politici per scongiurare l’intervento e le giornate del periodo di Pasqua passate al confine tra Albania e Kosovo, “dove già i volontari italiani stavano operando per aiutare l’Albania ad accogliere il fiume di profughi che fuggivano dal Kosovo”. “Il contatto con i profughi mi aiutò a sciogliere i dubbi sull'intervento", ha detto D’Alema sottolineando che tale azione era voluta innanzitutto dalla “costante pressione” del presidente Usa Bill Clinton. (segue) (Pav)